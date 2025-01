Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Brasile

MeteoWeb

Il 2024 è stato il più caldo mai registrato in Brasile, secondo quanto riportato dall’agenzia meteorologica brasiliana. Secondo il National Institute of Meteorology, la temperatura media nel 2024 è stata di 25,02°C (77,04°F), ovvero 0,79°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. È stato l’anno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1961, superando la temperatura del 2023 di 24,92°C, che aveva segnato anch’essa un record.

L’agenzia meteorologica ha affermato che “la tendenza statisticamente significativa… potrebbe essere associata al cambiamento climatico dovuto all’aumento della temperatura globale e ai cambiamenti ambientali locali“. Secondo uno studio pubblicato la scorsa settimana, tra il 2020 e il 2023 il Brasile ha registrato un aumento “allarmante” dei disastri climatici, con un numero di eventi ogni anno quasi doppio rispetto ai due decenni precedenti, in media. Secondo la ricerca dell’Università Federale di San Paolo, i dati ufficiali hanno mostrato una media annuale di 4.077 disastri legati al clima nel periodo di 4 anni, tra cui siccità, inondazioni, violente tempeste e temperature estreme. Lo studio ha scoperto una correlazione tra i disastri climatici verificatisi nel Paese e il riscaldamento delle temperature della superficie degli oceani.

Anche per Cina, India, Indonesia, Taiwan e Hong Kong il 2024 è stato l’anno più caldo finora registrato.

