Il 22 gennaio 1992 Roberta Bondar diventa la prima donna canadese nello Spazio

Il 22 gennaio 1992 Roberta Bondar è diventata la prima donna canadese a volare nello Spazio. Parte dell’equipaggio della missione STS-42 dello Space Shuttle Discovery, Bondar ha trascorso 8 giorni in orbita terrestre conducendo esperimenti scientifici nell’ambito del programma Spacelab.

Neurologa e ricercatrice, Bondar ha unito la sua passione per la scienza e l’esplorazione spaziale contribuendo a importanti studi sugli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano. La missione STS-42, focalizzata sulla microgravità e la biologia spaziale, ha fornito dati fondamentali per comprendere come il corpo umano si adatta all’ambiente extraterrestre, aprendo la strada a future missioni spaziali di lunga durata.

L’impresa di Roberta Bondar ha ispirato generazioni di giovani, soprattutto donne, a intraprendere carriere nelle scienze, nell’ingegneria e nell’esplorazione spaziale.

