Abbandonato il progetto in USA sull’eolico offshore: “non è una decisione politica”

MeteoWeb

Prysmian abbandona il progetto di Brayton Point, nel Massachussets, relativo alla costruzione di un impianto per produrre cavi per parco eolico offshore. “Quella di Prysmian non è una decisione politica” ha detto un portavoce. “Il mercato per l’eolico offshore è in Europa” si legge oggi su Il Sole 24 Ore. “Gli Stati Uniti, come detto, restano però per Prysmian un mercato fondamentale, il gruppo sta lavorando alla possibilità di un duallisting. Abbiamo tutti i requisiti per una quotazione negli Usa”, continua l’articolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.