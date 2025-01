Adamello, oggi riprendono le ricerche dell’alpinista disperso

MeteoWeb

Oggi riprenderanno le ricerche del secondo alpinista disperso dal 1° gennaio sul gruppo dell’Adamello, in Trentino. Ieri le ricerche di Aziz Ziriat, londinese di 36 anni erano state temporaneamente sospese a causa del maltempo, con pioggia nel fondovalle e nevicate in montagna. Pronti decine di soccorritori del Soccorso alpino e speleologico, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco, oltre che le unità cinofile del Soccorso alpino e della Guardia di finanza, che verranno elitrasportati in quota nella zona del primo ritrovamento.

I soccorritori hanno liberato dalla neve la strada che porta in cima alla val di Borzago, in modo da velocizzare le rotazioni dell’elicottero.

Due giorni fa i soccorritori hanno individuato la salma di Samuel Harris, 36enne manager del Crystal Palace Football club di Londra. Il corpo è stato trovato dal Soccorso alpino del Trentino alla base della parete sud del Carè Alto, cima del gruppo Adamello.

