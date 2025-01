Aereo si schianta su edificio in California, 2 morti

MeteoWeb

Incidente aereo in California: un piccolo velivolo si è schiantato contro un edificio, provocando la morte di 2 persone e 18 feriti. Non sono ancora note le cause dell’incidente, avvenuto nei pressi del Fullerton Municipal Airport, a 40 km a Sud/Est di Los Angeles. Dieci feriti sono in ospedale, 8 sono stati medicati sul posto. Non è ancora noto se le vittime erano passeggeri dell’aereo o persone al lavoro nell’edificio. L’aereo era un Van’s RV-10, un modello con 4 sedili. La Federal Aviation Administration ha aperto una inchiesta.

