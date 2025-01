All’aeroporto di Fiumicino inaugurata la maxi Solar Farm

MeteoWeb

Aeroporti di Roma ha inaugurato la sua nuova Solar Farm, che rappresenta il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo e uno dei più estesi a livello globale all’interno di un aeroporto. L’innovativa infrastruttura, situata lungo il lato Est della Pista 3 dell’aeroporto di Fiumicino, segna un passo significativo verso la sostenibilità e l’autosufficienza energetica degli scali aeroportuali.

Realizzato da Enel in collaborazione con Circet, l’impianto si estende su una superficie di quasi 2,5 km e comprende circa 55.000 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino. Con una potenza totale di 22 MWp, la Solar Farm è in grado di generare annualmente oltre 30 milioni di kWh, sufficienti per soddisfare il fabbisogno energetico di 30.000 famiglie italiane per un anno. In termini di mobilità elettrica, l’energia prodotta corrisponde al “pieno” per oltre un milione di veicoli elettrici.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 50 milioni di euro, si inserisce in una più ampia strategia di Aeroporti di Roma per favorire la transizione verso la sostenibilità, con un piano che prevede l’espansione dell’impianto fotovoltaico e l’installazione di ulteriori impianti nei prossimi cinque anni, fino a raggiungere una potenza complessiva di 60 MWp.

L’inaugurazione dell’impianto è stata accompagnata da una cerimonia alla quale hanno partecipato numerosi esponenti istituzionali e del mondo delle aziende coinvolte, tra cui il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. L’investimento fa parte di un piano più ampio che include iniziative per la generazione di energia rinnovabile e la promozione della mobilità sostenibile, con un impegno finanziario complessivo che supera i 200 milioni di euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.