Allerta Meteo, il 2025 inizia col botto: Ciclone violentissimo in arrivo, è allarme per il weekend!

Il Centro/Sud Italia è alle prese con gli effetti del Ciclone Polare che da giorni alimenta forte maltempo e freddo intensi sulle Regioni Adriatiche e meridionali in genere. Questa situazione non cambierà nei prossimi giorni, anzi: nuovi impulsi freddi e perturbati provenienti dai Balcani, continueranno ad alimentare la circolazione ciclonica che dopo un breve ripiegamento, si intensificherà ulteriormente sul Maghreb nella giornata di venerdì 17 gennaio.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono davvero impressionanti: il Ciclone che venerdì si posizionerà tra Algeria e Tunisia, avvicinandosi alla Sicilia in modo molto minaccioso, sarà cattivissimo con un gradiente barico impressionante rispetto al poderoso Anticiclone di oltre 1040hPa piazzato nel cuore dell’Europa e molto esteso.

Allerta Meteo, il violento Ciclone in arrivo al Sud: le immagini del modello ECMWF

Le piogge saranno torrenziali in tutto il Sud: inizialmente colpiranno la Sicilia, già sott’acqua in queste ore, ma poi tra sabato 18 e domenica 19 gennaio si estenderanno a Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e gradualmente anche a Sardegna e al resto d’Italia, alimentando fenomeni meteo estremi su gran parte del Paese. Sarà un’ondata di maltempo molto lunga e violenta, anche se le temperature aumenteranno di qualche grado dopo il freddo di questi giorni. La neve cadrà copiosa soltanto sui rilievi, oltre i 1.500/1.600 metri sull’Appennino meridionale dove invece in queste ore nevica a bassa quota.

