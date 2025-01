Maltempo in Sicilia, dati pluviometrici incredibili tra Siracusa e Ragusa: Sud/Est dell’isola sott’acqua | DATI

MeteoWeb

Continua a piovere copiosamente in Sicilia, stavolta anche nel Sud/Est dell’isola tra le province di Ragusa e Siracusa. In tutta l’area dei Monti Iblei si stanno verificando da ieri piogge persistenti e abbondanti: gli accumuli pluviometrici forniti dalla protezione civile sono davvero impressionanti. Nelle ultime ore, infatti, sono caduti 227mm di pioggia a Pachino, 193mm di pioggia a Villa Vela, 184mm ad Avola, 175mm a San Corrado, 169mm a Noto, 167mm ad Albareseda, 164mm ad Ispica, 150mm a Cozzo su Cola, 139mm a Solarino, 132mm a Cassibile, 127mm a Melilli, 122mm a Campo Boario, 120mm a Ferla, 119mm a Floridia, 117mm a Rosolini, 101mm a Villasmundo e a Carlentini, 98mm a Pozzallo, 92mm a Cannizzara, 87mm a Modica, 82mm a Pedagaggi e a Palazzolo Acreide, 76mm a Monterosso Almo, 70mm a Scicli, 69mm a Priolo Gargallo, 56mm a Siracusa, 53mm a Ragusa.

Si tratta di quantitativi pluviometrici davvero eccezionali, che tra l’altro interessano una porzione enorme di territorio, mentre continua a piovere anche in altre zone della Sicilia e nei prossimi giorni il maltempo si intensificherà ulteriormente.

Maltempo in Sicilia, situazione critica nel siracusano: campagne allagate dopo le grandi piogge

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

