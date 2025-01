Allerta Meteo, attenzione al weekend 11-12 Gennaio: l’Anticiclone apre la porta del gelo, MAPPE da urlo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a medio e lungo termine prospettano un nuovo scenario estremo, polare, molto freddo e nevoso per l’Italia. Il focus è sul prossimo weekend: sabato 11 e domenica 12 gennaio. Una tendenza, quindi, non ancora imminente ma neanche troppo lontana. I modelli, ormai in modo ripetuto, rilanciano l’eventualità di un Anticiclone delle Azzorre che si alza lungo l’oceano Atlantico verso le isole Britanniche. Questo, ovviamente, spalancherebbe la porta del gelo polare verso l’Italia, proprio lungo il bordo orientale di questa possente alta pressione.

A corredo dell’articolo le mappe sinottiche dell’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF, che denotano proprio questo trend così appassionante per l’Italia in termini di prospettive nevose e fredde tra pochi giorni. Ovviamente, però, soltanto se i prossimi aggiornamenti confermeranno questo scenario ancora per nulla definito nei dettagli.

