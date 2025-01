Allerta Meteo Campania: venti forti e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per venti forti con raffiche e conseguente mare agitato (o, localmente, molto agitato) con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta vento entra in vigore alle 23.59 di oggi e termina alle 23.59 di domani, venerdì 17 gennaio. In una nota, la Protezione Civile rwgionale raccomanda ai sindaci “di disporre il monitoraggio del verde pubblico e di accertare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

