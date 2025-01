Allerta Meteo, Ciclone sullo Ionio: il maltempo insiste su Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 14 gennaio 2025, per una circolazione ciclonica nel Mar Ionio. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“L’area di bassa pressione sulle regioni meridionali tende ad estendersi sempre più verso sud-ovest sulla Tunisia. Un minimo di pressione al suolo determina una circolazione ciclonica nel Mar Ionio“, riporta il bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 1 per temporali con associati rovesci anche localmente intensi e persistenti sul versante ionico della Calabria e Sicilia Orientale.

Un più ampio livello 0 viene emesso per possibili fenomeni convettivi isolati su Sicilia, Salento, sulla parte restante di Mar Ionio e sul Canale di Sicilia“.

Allerta meteo per la costa ionica

“Il minimo di pressione persistente nel corso della giornata nel Mar Ionio, creerà condizioni favorevoli alla formazione di linee di convergenza al suolo, in un contesto di instabilità medio-bassa (500-600 J/Kg). Questo potrebbe favorire precipitazioni intense, che potrebbero insistere sulle stesse aree“, spiega PRETEMP. “Rimane incertezza sul posizionamento di questi fenomeni, con alcuni modelli che limitano queste precipitazioni al di sopra del mar Ionio e altri che invece includono la possibilità di interessamento dei versanti ionici di Calabria e Sicilia, per questo incluse nel livello 1. I bassi valori di DLS portano a ritenere improbabile la formazione di fenomeni particolarmente organizzati, che quindi dovrebbero limitarsi a celle convettive singole e cluster. Non si esclude invece la formazione di trombe marine, per via dell’instabilità concentrata nei livelli inferiori (CAPE 0-3km fino a 200 J/Kg)“.

