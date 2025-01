Allerta Meteo: la convergenza tra Scirocco e Libeccio scatena nubifragi, violenti temporali e tornado

MeteoWeb

Un ciclone mediterraneo sta colpendo duramente il Sud Italia, con effetti particolarmente intensi su Sicilia, Calabria e Sardegna. Precipitazioni abbondanti e temporali stanno interessando queste regioni, con previsioni che indicano la persistenza del maltempo almeno fino a sabato 18 gennaio. La situazione meteorologica, caratterizzata da fenomeni eccezionali, potrebbe causare disagi significativi, soprattutto nelle aree più esposte. Tra gli elementi distintivi di questa situazione, spicca la formazione di una spettacolare e inquietante linea di convergenza tra i venti di Scirocco e Libeccio, come evidenziato dalle immagini satellitari. Questo fenomeno avviene quando i due venti, provenienti da direzioni opposte, si incontrano. Lo Scirocco, che soffia da sud-est, porta aria calda e umida dal Nord Africa, mentre il Libeccio, proveniente da sud-ovest, trasporta anch’esso masse d’aria calde e umide ma di origine atlantica. L’interazione tra questi due flussi crea una zona di convergenza che favorisce la formazione di condizioni meteorologiche particolarmente intense.

Lungo questa linea di convergenza si verificano diversi fenomeni significativi. L’aria calda e umida, forzata a salire rapidamente, dà origine a potenti correnti ascensionali che innescano la formazione di cumulonembi, le imponenti nubi temporalesche responsabili di violenti rovesci e temporali. Questi fenomeni, spesso accompagnati da precipitazioni abbondanti e persistenti, rappresentano una minaccia per le aree interessate, con il rischio di alluvioni lampo e danni diffusi.

Inoltre, lungo la linea di convergenza si registrano intensi venti, che possono generare raffiche molto forti, contribuendo ulteriormente a rendere critiche le condizioni atmosferiche. La peculiarità di questa configurazione risiede nella possibilità che la linea di convergenza rimanga stazionaria per diverse ore, causando la persistenza di fenomeni estremi sulla stessa area. Questo aspetto, unito alla difficoltà di prevedere con precisione il comportamento del sistema, rappresenta una sfida per i meteorologi e un fattore di rischio per le popolazioni coinvolte.

La convergenza tra Scirocco e Libeccio crea quindi un contesto favorevole allo sviluppo di fenomeni intensi e prolungati, tra cui piogge torrenziali, venti violenti, tornado e mareggiate lungo le coste esposte. La situazione attuale richiede la massima attenzione e un costante monitoraggio per minimizzare l’impatto di questo evento meteorologico eccezionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.