Maltempo Sicilia, disastroso TORNADO tra Noto e Avola: gravi danni | VIDEO

MeteoWeb

Disastroso tornado oggi pomeriggio in Sicilia, intorno alle 15:30, nella bassa valle del fiume Asinaro tra Noto e Avola. Il tornado ha colpito una delle zone più iconiche della provincia di Siracusa, in un contesto di forte maltempo con pioggia intensa e forti raffiche di vento. In base alle prime frammentarie informazioni che arrivano dalle zone colpite, il tornado ha abbattuto numerosi pali dell’energia elettrica provocando un esteso blackout nella zona.

Maltempo, le prime immagini del tornado che ha devastato le campagne tra Noto e Avola

Una furiosa squall-line temporalesca sta risalendo la Sicilia Sud/Orientale provocando fenomeni meteo estremi: alto il rischio di nuovi eventi analoghi nelle prossime ore, non solo nel siracusano ma anche nel catanese e nello Stretto di Messina. Massima cautela.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.