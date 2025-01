Allerta Meteo, domenica la svolta: irruzione fredda dalla Russia, forte maltempo al Sud

MeteoWeb

L’Italia si appresta ad una nuova vera e propria svolta meteorologica, prevista per domenica 12 gennaio. Come possiamo osservare nelle mappe sinottiche del modello ECMWF, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, proprio domenica infatti giungerà sul nostro Paese un nocciolo d’aria fredda di origine Russa che farà notevolmente abbassare le temperature in tutt’Italia, provocando forte maltempo in tutte le Regioni del Centro/Sud.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente lunedì 13 gennaio nelle Regioni del Sud e in modo particolare su Puglia, Calabria e Sicilia ma – come possiamo osservare nel video di seguito, un ciclone freddo persisterà a lungo tra il Sud Italia e il Maghreb continuando ad alimentare forte maltempo almeno per tutta la prossima settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.