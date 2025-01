Allerta Meteo, giornata di forte maltempo: ecco le regioni più colpite nelle prossime ore | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Oggi allerta meteo per temporali diffusi e localmente intensi, con possibili grandinate e accumuli significativi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“L’approfondimento di un sistema depressionario sul Mediterraneo occidentale accompagna l’ingresso di aria più fredda in quota da nord-ovest, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sull’Italia centro-settentrionale“, riporta il bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Un Livello 2 è emesso per il Levante Ligure per precipitazioni intense con cumulate significative, supportate anche da una componente convettiva. Un Livello 1 è stato emesso su Lombardia, Prealpi e FVG per temporali diffusi e localmente intensi, con possibili grandinate di piccole dimensioni e raffiche di vento sinottico-convettive. Si segnalano inoltre possibili accumuli significativi fra Friuli e Slovenia per l’insistere di un flusso umido da SSW“.

Inoltre, “un Livello 0 è stato emesso sulla parte restante di Pianura Padana e sulle Alpi per temporali ma meno duraturi. Un rischio 0 è anche stato emesso per gran parte dell’Italia Centrale e parti di Sardegna e Calabria per forti piogge, qualche grandinata di piccole dimensioni e locali downbursts“.

Allerta Meteo al Nord Italia

“L’avvezione di aria fredda in quota da nord-ovest interesserà inizialmente Piemonte, Appennino Tosco–Emiliano e Lombardia, dove già fra la notte e le prime ore del mattino sono attesi i primi fenomeni in concomitanza con l’approfondimento di una modesta Lee cyclogenesis al suolo, che richiamerà l’aria fredda verso Est/NE nei medi livelli. L’instabilità sarà marginale (circa 500 J/Kg) sia su golfo ligure che sulla pianura occidentale, con fenomeni prevalentemente da STAU orografico, ma il DLS sarà medio-alto con valori fino a 30 m/s. Non si esclude, dato il teso speedshear in quota, un interessamento sottovento della pianura emiliana e soprattutto del Trentino“, sottolinea il bollettino PRETEMP.

“Spostandosi sul nord-est, oltre alle Prealpi, non si esclude lo sviluppo di un sistema convettivo in mattinata anche in pianura, fra bassa Romagna e Laguna Veneta, data la costruzione di un Low-Level Boundary fra gli intensi venti in discesa dall’Appennino (dry-line appenninica) e una massa d’aria decisamente più mite e umida sciroccale dall’Adriatico. In questo settore, la prevalenza di odografi generalmente stirati, suggerisce uno storm-mode multicellulare. Seguendo l’andamento della circolazione a larga scala, questi fenomeni potrebbero poi muoversi progressivamente verso nord-est, a interessare con rovesci prima il Veneto e poi Friuli e Slovenia occidentale nel primo pomeriggio, in un contesto ad elevato DLS (30 m/s) e instabilità maggiore rispetto al settore orientale (circa 600-800 J/Kg), costituendo una situazione ad elevate precipitazioni liquide stratiformi-convettive, esaltate dalla presenza di un inusuale atmospheric river tropicale, testimoniato dai valori di EFI Water Vapor flux fino a 0.9/1 unità. Con il persistere in ogni caso del flusso da SSW nella stessa area, nel corso della giornata potrebbero essere raggiunti accumuli significativi al suolo presso il confine sloveno“, prosegue il bollettino.

Centro Italia

Durante la mattinata “lo spostamento del sistema frontale freddo, causerà un’incremento dell’instabilità anche convettiva, specie nella zona in concomitanza di una debole frontogenesi su Lazio e poi a seguire la Campania nel pomeriggio, come testimoniato dai lapse rate alle quote isobariche di media troposfera sui -7/-7.5K/km. L’ambiente vede valori di MUCAPE fino a 900/1000j/kg e condizioni cinematiche sfavorevoli a convezione particolarmente organizzata, sebbene grandinate di piccole dimensioni, forti piogge locali si avranno comunque. Saranno possibili locali downbursts per l’interazione con aria secca laterale ai cumuli (per entrainment nei medi livelli) che favorisce il processo di raffreddamento evaporativo portando a valori stimati di Delta Theta-E intorno a -7/-8 °C. Bassa la probabilità di trombe marine per la moderata/tesa componente sinottica“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.