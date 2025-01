Allerta Meteo, il Ciclone porta il maltempo anche al Centro/Nord: sarà una domenica di neve

MeteoWeb

Il Ciclone Afro-Mediterraneo denominato “Gabri” che ieri ha colpito duramente il Sud Italia con fenomeni di maltempo estremo, sta risalendo la Penisola e si dirige verso il Centro/Nord, pur continuando ancora a provocare forte maltempo al Sud e in modo particolare in Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Il maltempo interessa gran parte del Paese, e gli ultimi aggiornamenti delle immagini satellitari evidenziano proprio il ricciolo del ciclone posizionato tra Tunisia, Sardegna e Sicilia, con un relativo fronte molto esteso che interessa l’Italia intera.

Sono pochissime, in queste ore, le zone del nostro Paese in cui splende il sole, limitatamente al Nord/Est:

Nel pomeriggio-sera di oggi, il maltempo continuerà a colpire il Centro/Sud in modo particolare la Sardegna, più vicina al Ciclone, e le Regioni del medio/basso Adriatico con violenti nubifragi in Puglia e Basilicata, come mostrano chiaramente le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC:

Domani, domenica 19 gennaio, il maltempo risalirà sul resto d’Italia. La Regione più colpita sarà ancora la Sardegna, con fenomeni estremi anche in Corsica. Forti piogge e temporali ancora in Puglia e nella Sicilia occidentale, ma soprattutto il maltempo arriverà al Nord con precipitazioni sparse in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna:

Nel pomeriggio-sera il maltempo insisterà ancora al Nord, estendendosi alle Regioni centrali tirreniche (Toscana e Lazio) e persistendo con forti temporali nella Sicilia occidentale:

Al Nord farà ancora freddo, intenso, con nevicate sparse sulle Alpi fino a quote collinari. Nevicherà per tutta la giornata di domenica sull’arco alpino, in modo particolare al Nord/Ovest al mattino tra Piemonte e Valle d’Aosta:

Nel pomeriggio-sera la neve persisterà ancora al Nord/Ovest e poi si estenderà al Nord/Est, in Trentino Alto Adige:

