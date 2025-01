Allerta Meteo, il Super Ciclone Bernd inizia a colpire l’Italia: prima neve al Nord, domani il transito del fronte freddo

MeteoWeb

Nevica in Piemonte, localmente fino a quote molto basse e anche in pianura, fa freddo in tutta la pianura Padana per le inversioni termiche mentre al Centro/Sud con +20°C a Palermo, +19°C a Bari, Catania, Siracusa e Cosenza, +18°C a Reggio Calabria e Peschici, +17°C a Messina, Cagliari, Catanzaro, Termoli e Vieste, +16°C a Roma, Firenze, Pisa, Taranto, Lecce, Foggia, Brindisi, Terni e Chieti, +15°C a L’Aquila. Temperature folli per il giorno della Befana, che trascorre in un contesto primaverile in molte località del Centro/Sud, appunto, mentre l’Europa viene flagellata dal maltempo estremo con freddo intenso e bufere di neve fin in pianura.

Domani, però, il fronte freddo raggiungerà anche l’Italia: non sarà molto intenso sotto il profilo termico, ma farà abbassare notevolmente le temperature portando forte maltempo dapprima in Sardegna (al mattino), poi nel resto del Centro/Sud.

Ma quella di domani sarà una giornata di maltempo estremo anche al Nord, in modo particolare al Nord/Est, con piogge torrenziali in Friuli Venezia Giulia e abbondanti nevicate sulle Alpi. Attenzione alle grandi piogge anche tra Liguria e Toscana: sarà una classica libecciata invernale, molto intensa, che provocherà fenomeni di maltempo particolarmente violenti.

