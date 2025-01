Allerta Meteo, “fiume atmosferico sull’Italia”: imminente brusco peggioramento, la MAPPA con le regioni più colpite

MeteoWeb

Oggi, domenica 27 gennaio, allerta meteo per un “fiume atmosferico” che determinerà forte maltempo in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio, “una profonda ed intensa depressione sulle Isole Britanniche convoglierà nei bassi strati flussi umidi dai quadranti meridionali/sud-occidentali, provocando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali“, riporta il bollettino PRETEMP. “Sono attese condizioni di instabilità, con piogge anche intense associate a qualche fulminazione, soprattutto sulle Alpi Cozie e Marittime, sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, e su Liguria centro-orientale e Alta Toscana. Per tale motivo, su queste zone è stato emanato un livello 1 di pericolosità. Tra Liguria centro-orientale e Alta Toscana il livello 1 è valido anche per piogge intense persistenti, con cumulate fino a 150/200 mm in 24 ore“.

Un più ampio livello 0 “viene emesso sul resto del Nord e della Toscana per possibili temporali isolati o per sconfinamenti dei fenomeni temporaleschi citati per le zone con livello 1“.

La situazione meteo attesa

“L’intenso vortice depressionario sulle Isole Britanniche sarà responsabile del trasporto di vapore acqueo dall’Oceano Atlantico che arriverà sulle regioni settentrionali da WSW sotto forma di un moderato/forte fiume atmosferico. Nella prima parte della giornata si avranno fenomeni non temporaleschi principalmente per sollevamento orografico, coinvolgendo le Alpi Occidentali e in particolare le zone collinari e montuose della Liguria centro-orientale e Alta Toscana dove le precipitazioni saranno persistenti“, spiega PRETEMP.

Nella seconda parte della giornata, “l’aumento dell’intensità del vento in quota dovuto all’avvicinamento del fronte freddo associato alla depressione, scaverà un minimo orografico sul Mar Ligure. Unitamente alla diminuzione della temperatura in quota, si avrà un aumento graduale dell’instabilità, con valori di CAPE fino a 400-500 J/kg sul Mar Ligure in serata e fenomeni che tenderanno ad essere più intensi e convettivi sulle medesime zone, in particolare tra Liguria e Alta Toscana dove a fine giornata non sono da escludere accumuli localmente fino a 200 mm“.

In serata “si avrà un aumento dell’instabilità anche sulla Pianura Padana, con valori di CAPE che raggiungeranno i 300-400 J/kg nelle pianure lombarde. L’aumento dell’intensità delle correnti da SSW favorirà lo sconfinamento del flusso umido sulla Liguria. Tale flusso con stabilità neutra o leggermente instabile nei medi livelli verrà sollevato forzatamente dall’arco alpino, con temporali possibili nelle Alpi e Prealpi della Lombardia, Trentino e Veneto occidentale. Qualche isolato temporale di origine dinamica non è da escludere anche sulle pianure lombarde, visto il forte shear direzionale in quota e la presenza di una linea di convergenza al suolo tra i venti occidentali e il flusso umido orientale di origine adriatica che potrebbero favorire convezione obliqua“.

“Piogge persistenti sono attese in serata anche sulle Prealpi Carniche e Giulie a causa del sollevamento forzato del flusso umido di scirocco dall’Adriatico. Non sono da escludere locali fulminazioni, ma i fenomeni convettivi saranno più probabili nella giornata di martedì“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.