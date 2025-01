Allerta Meteo, in Calabria forte maltempo anche Sabato 18: allarme ARANCIONE!

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo duramente la Calabria non ha provocato, al momento, particolari criticità. I fenomeni meteo estremi, però, proseguiranno ancora nel pomeriggio-sera di oggi e nella giornata di domani, sabato 18 gennaio. La protezione civile Regionale ha appena diramato il nuovo bollettino che prevede, per la giornata di domani, l’allarme arancione su tutto il territorio Regionale. Alla luce di questo bollettino, nel corso del pomeriggio i Sindaci decideranno se prolungare la chiusura delle scuole che per la giornata odierna era già stata disposta in quasi tutti i principali centri della Regione: Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e molti altri minori.

Ricordiamo che la scelta della chiusura delle scuole compete ai Sindaci, in quanto responsabili di protezione civile sul territorio, e non è direttamente legata all’allerta meteo. I Sindaci possono decidere di tenere le scuole aperte anche con allerta rossa, così come possono chiuderle con allerta gialla o addirittura verde.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

