Allerta Meteo, Irlanda e Regno Unito in allarme rosso per la tempesta del secolo: Éowyn fa paura, MAPPE impressionanti

Mentre l’Italia vive un momento di tregua rispetto ai fenomeni meteo estremi, sono i Paesi anglosassoni tra Europa e Nord America a fare i conti con eccezionali eventi meteorologici: dalla storica ondata di gelo e neve che ha colpito gli USA portando eccezionali nevicate fin sulle coste del Golfo del Messico, alla furia del ciclone Éowyn che da questa sera inizierà a colpire duramente l’Irlanda estendendosi poi nella giornata di domani, venerdì 24 gennaio, al Regno Unito.

La tempesta rischia di provocare una vera e propria devastazione, tanto che le autorità hanno lanciato l’allerta rossa, il massimo livello previsto dal sistema irlandese e britannico. I venti previsti sono come quelli di un Uragano di 3ª Categoria sulla scala Saffir-Simpson: superiori ai 180km/h. Le mappe del modello italiano Bolam, realizzato dal CNR-ISAC, evidenziano la furia dei venti a livelli di fondoscala proprio nella giornata di domani su tutte le isole Britanniche, e poi su mare del Nord e Norvegia.

Nelle prossime ore su MeteoWeb tutti i dettagli di una tempesta così violenta in una delle aree più importanti e popolose d’Europa.

