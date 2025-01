Rara allerta meteo rossa in Regno Unito e Irlanda per la tempesta Éowyn: “pericolo per la vita”

MeteoWeb

Irlanda e Scozia si preparano per una delle tempeste più intense degli ultimi decenni, con i meteorologi che avvertono di pericolo per la vita e di disagi diffusi. I meteorologi nazionali di Irlanda e Regno Unito hanno entrambi emesso le allerte meteo più gravi per l’impatto della tempesta Éowyn, che dovrebbe colpire la costa irlandese nelle prime ore di domani, venerdì 24 gennaio, prima di dirigersi a nord-est verso la Scozia. Con la tempesta che porta raffiche di vento intorno ai 160km/h, i meteorologi avvertono di pericolo per la vita.

Allerta meteo rossa in Irlanda

Met Éireann, il servizio meteorologico irlandese, ha emesso una rara allerta meteo rossa (la più grave) a livello nazionale per vento in tutto il Paese tra le 2 di mattina e le 10 di sera. Ha affermato che c’è un possibile “pericolo per la vita” e “condizioni di viaggio estremamente pericolose” e la prospettiva di “inondazioni costiere in aree basse ed esposte”. Simon Harris, che dovrebbe essere sostituito come Premier irlandese, ha esortato le persone a prestare attenzione all’avvertimento. “Il rischio per la vita è estremo e reale”, ha affermato. “Dovete prestare attenzione. Non viaggiate. Non avvicinatevi al mare“.

Allerta meteo rossa anche nel Regno Unito

Anche il Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito, ha emesso un’allerta meteo rossa per vento per l’Irlanda del Nord e per le aree centrali e sudoccidentali della Scozia per la giornata di domani. “Riserviamo l’emissione di allerte rosse per le condizioni meteorologiche più gravi che rappresentano un probabile pericolo per la vita e gravi disagi, ed è il caso della tempesta Éowyn”, ha affermato il meteorologo capo dell’agenzia Paul Gundersen. Gundersen ha affermato che i venti potrebbero soffiare a raffiche di 130-145km/h abbastanza ampiamente per un po’ di tempo e potenzialmente fino a 160km/h per le coste esposte in particolare. Si tratta della prima allerta meteo rosso emessa per l’Irlanda del Nord da quando il Met Office è passato alle allerte basate sull’impatto nel 2011. Il record per una raffica in Irlanda del Nord è di 200km/h nella contea di Down nel gennaio 1974.

A tutte le scuole dell’Irlanda del Nord è stato consigliato di chiudere domani.

L’allerta del Met Office è valida dalle 7:00 alle 14:00 in Irlanda del Nord e per alcune parti della Scozia meridionale tra le 10:00 e le 17:00. Anche le altre nazioni del Regno Unito, Inghilterra e Galles, subiranno le conseguenze della tempesta Éowyn, con tutte le parti del Paese che saranno sotto allerta a un certo punto domani.

“È importante notare che anche coloro che si trovano lontano dalle immediate aree di allerta rossa probabilmente vedranno comunque condizioni meteorologiche dirompenti, con piani di viaggio che potrebbero essere gravemente influenzati, nonché la possibilità di interruzioni di corrente per alcuni”, ha affermato Gundersen.

Éowyn, una tempesta formidabile

Il Dott. Ambrogio Volonté, ricercatore senior presso il Dipartimento di meteorologia presso l’Università di Reading, ha affermato che la struttura di Éowyn rispecchia alcune delle “tempeste più formidabili degli ultimi decenni” e la sua “intensità prevista la colloca saldamente tra le più forti che abbiamo mai sperimentato”.

