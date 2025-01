Allerta Meteo, le Alpi fermano la corsa del gelo ma il maltempo colpisce il Centro/Sud

MeteoWeb

L’Europa è colpita da un’intensa ondata di gelo che ha fatto crollare le temperature in tutto il Continente, e in modo particolare nelle aree Mittel-Europee dove imperversa il gelo con temperature abbondantemente inferiori allo zero fin in pianura. L’aria fredda si è fermata sulle Alpi, che hanno fatto da sbarramento al gelo impedendo che arrivasse anche in Italia.

Proprio a tal proposito appare didattica un’immagine satellitare della scorsa notte, che mostra proprio lo sbarramento alpino al fronte freddo che si è fermato appena a Nord dell’Italia, lungo la linea di confine:

Scivolando verso est, l’aria fredda sta scendendo in queste ore sui Balcani provocando grandi nevicate in Slovenia, Croazia e Bosnia, dove le nevicate si intensificheranno nelle prossime ore. Come già annunciato nelle previsioni meteo di MeteoWeb, anche l’Italia è coinvolta in quest’irruzione fredda, seppur in modo marginale. Nel medio e alto Adriatico le temperature sono in calo, con piogge sparse e a tratti intense. Piove e fa freddo in Romagna, dove da Ferrara a Rimini abbiamo +5°C in pieno giorno:

Il maltempo scivolerà verso Sud nelle prossime ore. Nel pomeriggio-sera di oggi avremo piogge sparse in tutto il Centro e in buona parte del Sud, le più forti in Campania e nella Calabria settentrionale tirrenica. Non mancherà qualche nevicata tra Romagna, Marche, Lazio e Abruzzo, oltre i 1.000 metri circa:

Nella giornata di domani, sabato 4 gennaio, il maltempo si concentrerà al Sud con forti piogge e temporali soprattutto in Calabria. La quota neve sarà più alta, intorno ai 1.500 metri di altitudine, anche se sulle coste farà freddo tipicamente invernale complice il maltempo:

La serata di sabato vedrà i fenomeni precipitativi più significativi estendersi anche alla Sicilia nord/orientale:

