Allerta Meteo, al via ondata di maltempo da Nord a Sud: le regioni più colpite | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo oggi, 7 gennaio 2025, per forti piogge, temporali, rischio grandine e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino valido per oggi 7 gennaio

“Un fronte freddo atlantico fa il suo ingresso sul Mediterraneo già nella serata di Lunedì 06 gennaio e proseguirà la propria corsa verso SSE nella giornata di Martedì, interessando soprattutto la fascia tirrenica ed anche le regioni del Nord,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Il fronte dovrebbe subire una frontolisi una volta superata la Sardegna, probabilmente per la scarsa convergenza al suolo“.

“Viene emesso un livello 0 principalmente per forti piogge ed anche per trombe marine lungo le coste. In tarda mattinata/primo pomeriggio, davanti al fronte, una zona potenzialmente instabile tra Lazio meridionale e Campania settentrionale dovrebbe sperimentare temporali sempre sotto un livello 0, ma con possibilità anche di grandine di piccole dimensioni. In serata il fronte dovrebbe raggiungere anche la Sicilia e la Calabria, dove si attendono temporali anch’essi entro un livello 0 di pericolosità per trombe marine e forti piogge“, conclude il bollettino.

