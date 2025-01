Allerta meteo: maltempo in Scandinavia con venti forti e nevicate, scuole chiuse e disagi nei trasporti

MeteoWeb

Il maltempo si sta abbattendo sulla Scandinavia con forti venti e nevicate tali da creare disagi per parti della Danimarca, Norvegia e Svezia. In diverse zone vige un’allerta meteo arancione. Nella regione di Vestefold, nella Norvegia meridionale, le scuole rimarranno chiuse “sarà più difficile guidare quindi nei prossimi giorni faremo lezioni a distanza”, ha dichiarato il direttore regionale Toril Eeg, riportata dall’emittente di servizio pubblico norvegese NRK. Treni cancellati, ritardi e cancellazioni dei voli sono previsti in diversi aeroporti, tra cui quello di Bergen, nella regione occidentale della Norvegia è particolarmente colpito.

Disagi previsti anche in Svezia con il consiglio a coloro che possono di rientrare già stasera e non aspettare all’epifania per il controesodo post vacanze natalizie, per via delle condizioni delle strade e ferrovie. In Danimarca le autorità chiedono di diminuire la velocità in autostrada per via del ghiaccio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.