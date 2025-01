Allerta Meteo, veloce ondata di maltempo al Nord nel weekend: tanta neve sulle Alpi

MeteoWeb

Nuova ondata di maltempo sull’Italia nel weekend. Al Nord sta già piovendo e fa freddo con temperature che rimangono tra +4°C e +5°C in pieno giorno in pianura Padana, e le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata odierna. Al Centro/Sud, invece, abbiamo ampi sprazzi di sereno con temperature miti, diffusamente oltre i +17°C e +18°C in ulteriore aumento nel corso della giornata.

L’ultima immagine del satellite meteo animato illustra questo scenario:

Il maltempo si intensificherà nella serata odierna e in modo particolare la prossima notte, con piogge che diventeranno intense su tutto il Nord e coinvolgeranno alcune Regioni del Centro, in modo particolare quelle tirreniche, come Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani, domenica 26 gennaio, avremo le precipitazioni più significative, particolarmente intense in Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia:

Le precipitazioni si riveleranno nevose su tutto l’arco alpino oltre gli 800–900 metri al Nord/Ovest e oltre i 1.100/1.200 metri al Nord/Est, localmente più in basso nei fondovalle, ma comunque con accumuli abbondanti in quota soprattutto in Lombardia (ma anche in Trentino Alto Adige):

