Allerta Meteo Molise: torna la neve fino in collina

Dopo una parentesi di alcuni giorni con temperature miti, dalla sera di domani, sabato 11 gennaio, si annuncia sul Molise il ritorno della neve. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla sull’intero territorio. È previsto dal pomeriggio l’arrivo della pioggia sui settori centro-occidentali. Inizialmente la quota neve sarà sui 1000-1200 metri, in abbassamento serale fino a 500-600 metri. Le temperature saranno in sensibile diminuzione ad iniziare dai settori orientali, i venti inizialmente moderati occidentali, con tendenza poi a provenire da settentrione e rinforzare fino a forti, il mare mosso con moto ondoso in aumento dalla sera.

