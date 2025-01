Allerta Meteo, nuova perturbazione avanza da Ovest | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Oggi allerta meteo per 2 onde depressionarie, una in allontanamento verso il Mar Egeo, l’altra in fase di avanzamento da Ovest. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“In quota, un temporaneo promontorio interciclonico separa due onde depressionarie, una prima in allontanamento verso il Mar Egeo; una seconda, anch’essa di origine atlantica, in fase di avanzamento da ovest attraverso Francia, Spagna e Mediterraneo occidentale. Al suolo si avrà la corrispondenza di un minimo barico chiuso tra Balcani meridionali e Ionio, ed un secondo, in approfondimento, a nord delle Isole Baleari, con associato un sistema frontale ben strutturato in lenta evoluzione verso Nord-Est“, spiega PRETEMP. “Un livello 1 riguarderà il settore orientale del basso Adriatico e dell’alto Ionio fino alle coste albanesi per temporali con piogge intense localizzate, grandine di piccole dimensioni e fenomeni vorticosi principalmente sul mare e lungo le coste. Un secondo livello 1 si stima per le coste francesi incluse nel dominio di previsione e ponente ligure, qui per piogge persistenti e a tratti intense con accumuli di rilievo, mentre un livello 0 si ritiene più adeguato per possibili trombe marine. Un più esteso livello 0 è stato attribuito la resto del comparto adriatico meridionale e ionico, fino a interessare il centro-sud della Puglia, le coste della Basilicata, la Calabria e la Sicilia ionica, dove si avranno fenomeni simili all’area del primo livello 1 sebbene con intensità più contenuta“.

Settore orientale del basso Adriatico e dell’alto Ionio fino alle coste albanesi

“La saccatura in quota tenderà ad allontanarsi verso levante, ma inizialmente rimarranno condizioni alquanto instabili e favorevoli all’innesco di temporali. Il CAPE sarà inizialmente ancora intorno ai i 1000 J/kg, mentre entro i primi 3 km rimarrà ancora sopra i 200 J/kg, mentre il DLS sarà superare i 20 m/s; in particolare nelle prime ore della giornata quando i fenomeni saranno più probabili anche grazie ad un lapse rate verticale ancora di rilievo per la presenza di aria fredda in quota“, si legge nel bollettino PRETEMP “I temporali saranno più probabili sulle coste albanesi, sia per il contributo del lifting orografico che per valori attesi di PWAT tra i 25 e i 30 mm favorendo accumuli elevati, Ancora possibili grandinate di piccole dimensioni. L’iniziale persistenza di LLS e parametri di elicità di basso livello favorevoli predisporrà il verificarsi di residui fenomeni vorticosi, principalmente trombe marine“.

Allerta Meteo per coste francesi e ponente ligure

“Sul ramo ascendente della nuova onda depressionaria affluirà aria alquanto umida nei bassi strati, con una cospicua copertura nuvolosa convogliata a partire dal Mare di Sardegna in risalita verso Nord-Est. La maggiore instabilità è attesa in corrispondenza del settore costiero più occidentale dove un incremento del gradiente termico verticale potrà favorire la formazione di qualche temporale. La convezione potrà innescarsi in ambiente con CAPE contenuto (400-500 J/Kg), mentre il windshear nei bassi strati potrà portarsi su valori di LLS 0-1 km >10-15 m/s, SRH 0-1 km >150-200 m²/s² e un basso livello di condensazione (LCL) per l’avvezione dei valori di PWAT vicini ai 25-30 mm espressamente verso la serata“, riporta il bollettino PRETEMP. “I temporali saranno prevalentemente affogati in nuvolosità stratiforme, ma potranno essere associati ad elevati accumuli di pioggia per il persistere di flussi orientali ma di origine sciroccale e per il contributo offerto dal lifting orografico. Lungo boundary di basso livello tra flussi da ESE e da ENE non si esclude lo sviluppo di qualche tromba marina misociclonica“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.