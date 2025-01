Allerta Meteo, pesante bollettino ESTOFEX: “allarme alluvioni lampo e tornado”, ecco dove

MeteoWeb

Pesante Allerta Meteo oggi in alcune regioni per rischio alluvioni lampo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 17 gennaio 2025, alle 7 di domani 18 gennaio 2025. In dettaglio, “numerose aree di livello 2 sono state segnalate per pioggia eccessiva. Un ampio livello 1 circonda le aree di livello 2 principalmente in caso di forti piogge. Inoltre sono possibili alcuni tornado, un evento forte non è escluso“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Sull’Europa domina un’ampia area di alta pressione che garantisce tempo stabile, estendendosi dall’Europa centrale fino alla Scandinavia e al Sud/Est Europa, collegandosi con una dorsale subtropicale sulla Libia, riporta il bollettino ESTOFEX. In Algeria, si è formato un forte vortice ciclonico che ha intercettato un sistema tropicale proveniente dal Senegal/Mauritania. Questo vortice, intensificandosi, si sposterà verso la Tunisia settentrionale durante il giorno, con possibili variazioni causate dalla geografia costiera. Durante la notte, è previsto il ritorno verso l’Algeria nordorientale. Una massa d’aria instabile si muove verso la Sicilia durante il giorno. Sono presenti altri piccoli vortici, alcuni legati al calore della superficie marina.

Allerta Meteo: focus sulle aree a rischio in Italia oggi

In Italia, specialmente su Sicilia, Calabria e Sardegna orientale, è attesa una situazione meteorologica complessa. Il vortice ciclonico in approfondimento sopra la Tunisia settentrionale influenzerà la situazione meteo, portando piogge intense e temporali, secondo il bollettino ESTOFEX.

Mattina e pomeriggio – L’area sarà interessata da un afflusso di aria umida proveniente dai tropici e dalle calde acque del Mediterraneo. Si prevedono piogge abbondanti, localmente intense lungo rilievi montuosi, con possibili episodi di alluvioni lampo;

e – L’area sarà interessata da un afflusso di aria umida proveniente dai tropici e dalle calde acque del Mediterraneo. Si prevedono piogge abbondanti, localmente intense lungo rilievi montuosi, con possibili episodi di alluvioni lampo; Pomeriggio e sera – Con il passaggio di una massa d’aria instabile da Sud/Ovest, i temporali si intensificheranno su Sicilia, Calabria e Sardegna sudorientale. Le precipitazioni potrebbero persistere lungo la costa e i rilievi, aumentando il rischio di alluvioni. Sono possibili forti venti, grandinate e, in Sicilia e Calabria, anche tornado.

L’attenzione è alta per alluvioni e fenomeni estremi, con rischi maggiori su Sicilia orientale, Calabria meridionale e Sardegna sudorientale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.