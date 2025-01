Allerta Meteo Piemonte, il Gelicidio in atto è l’inverno nella sua veste più pericolosa

MeteoWeb

Il sollevamento delle nebbie, unito a temperature prossime allo zero al livello del suolo, sta favorendo la formazione di pioviggini che, in alcune aree del Piemonte, in particolare nell’Astigiano, stanno dando luogo a episodi di gelicidio. Il gelicidio è un fenomeno meteorologico unico che si manifesta in condizioni atmosferiche particolari e rappresenta una delle situazioni più insidiose del periodo invernale. Si verifica quando le precipitazioni, inizialmente solide come neve, attraversano strati d’aria con temperature diverse, subendo trasformazioni che culminano con la formazione di ghiaccio al contatto con superfici fredde.

La dinamica del gelicidio è strettamente legata alla struttura verticale dell’atmosfera. In quota, l’aria è più calda, con temperature sopra lo zero, e le precipitazioni iniziano il loro viaggio verso il suolo come fiocchi di neve. Attraversando uno strato intermedio di aria più calda, i cristalli di neve si fondono, trasformandosi in gocce di pioggia. Quando queste gocce raggiungono uno strato d’aria fredda vicino al suolo, con temperature sotto lo zero – spesso causate da inversioni termiche – si raffreddano ulteriormente, restando però in uno stato liquido a causa del fenomeno della sopraffusione.

Il momento cruciale si verifica quando queste gocce sopraffuse entrano in contatto con superfici fredde, come il suolo, la vegetazione o infrastrutture. Qui, l’acqua si congela istantaneamente, formando un sottile strato di ghiaccio trasparente noto come “vetrone“. Questo ghiaccio, difficile da distinguere a occhio nudo, è particolarmente pericoloso perché rende le superfici estremamente scivolose, rappresentando un serio rischio per la circolazione stradale e per i pedoni.

Le conseguenze del gelicidio non si limitano ai pericoli immediati per il traffico. Il peso del ghiaccio che si accumula su alberi, linee elettriche e altre strutture può causare danni significativi, come la rottura di rami e cavi, con possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica e nei servizi di comunicazione. Inoltre, la vegetazione può subire gravi danni a causa del carico di ghiaccio che si forma sui rami.

Questo fenomeno, oltre a essere pericoloso, è anche insidioso perché spesso sottovalutato. Il ghiaccio trasparente che si forma rende difficile individuare le superfici a rischio, aumentando la probabilità di incidenti e danni. Per questo motivo, è fondamentale prestare massima attenzione in condizioni atmosferiche favorevoli al gelicidio, come nel caso di sollevamento delle nebbie e temperature prossime allo zero al suolo, e adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare i pericoli associati.

