Allerta meteo Regno Unito e Irlanda, ciclogenesi esplosiva con venti estremi: previsioni da brividi | MAPPE

Una forte perturbazione si prepara a colpire le isole britanniche con venti estremamente intensi che raggiungeranno il loro picco nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2025. Le previsioni del modello ARPEGE indicano raffiche di vento superiori ai 120-140 km/h in diverse aree, con punte locali superiori ai 200 km/h, specialmente lungo le coste orientali di Scozia e Inghilterra. Negli ultimi giorni, una potente depressione si è formata all’interno del Jet Stream in uscita dagli Stati Uniti, seguendo una colata artica. Questo sistema atmosferico ha dato origine a un fenomeno di ciclogenesi esplosiva, caratterizzato da un rapido calo della pressione atmosferica. Alle ore 00 UTC, la pressione registrata era di 994 hPa, mentre alle 17 UTC era scesa a 962 hPa, evidenziando un decremento di 32 hPa in sole 17 ore. Questo valore supera la soglia necessaria per definire una ciclogenesi come esplosiva.

Le proiezioni delle prossime ore indicano un ulteriore calo della pressione. Secondo il modello UKMO, il picco minimo potrebbe raggiungere i 935 hPa nelle prime ore di domani, localizzato a nord-ovest dell’Irlanda. Le raffiche di vento previste durante la giornata di domani sono impressionanti: diversi modelli stimano velocità superiori ai 200 km/h.

Secondo le ultime notizie, le aree più esposte ai venti estremi includono:

Scozia nord-orientale: raffiche superiori ai 150 km/h, con possibili danni a infrastrutture e blackout elettrici.

Irlanda del Nord: raffiche comprese tra i 90 e i 120 km/h, con rischio di caduta di alberi e disagi ai trasporti.

Inghilterra orientale: raffiche che potrebbero superare i 130 km/h, con alto rischio per le aree costiere e urbane.

Galles: sebbene le raffiche siano meno intense, si attendono comunque venti fino a 100 km/h nelle zone esposte.

Le autorità locali hanno già emesso allerte di colore arancione e rosso, avvertendo la popolazione di:

Disagi nei trasporti: possibili cancellazioni e ritardi nei voli, nei traghetti e nei servizi ferroviari. Le strade potrebbero essere rese impraticabili da alberi abbattuti o detriti.

Rischi per la sicurezza: raccomandato di evitare spostamenti non essenziali durante le ore di massima intensità del vento.

Danni materiali: possibili danni a tetti, edifici e veicoli. Le coste potrebbero subire mareggiate e inondazioni locali a causa della combinazione tra venti forti e alta marea.

Le autorità consigliano di:

Mettere in sicurezza oggetti all’aperto come mobili da giardino e attrezzi.

Verificare lo stato delle scorte di emergenza, inclusi cibo, acqua e torce.

Evitare di sostare o parcheggiare veicoli vicino ad alberi o strutture instabili.

Monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo attraverso i canali ufficiali.

Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono in stato di allerta per rispondere rapidamente a eventuali emergenze. Le aziende di energia stanno predisponendo squadre aggiuntive per affrontare eventuali interruzioni di corrente.

