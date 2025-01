Allerta Meteo, tanta sabbia del Sahara in arrivo con il ciclone nel weekend

MeteoWeb

Un Ciclone Mediterraneo risalirà l’Italia nel primo weekend di febbraio e sarà responsabile di forte maltempo prima al Nord e poi al Sud, con fenomeni particolarmente violenti nelle regioni meridionali. Mentre forti piogge, temporali e forte vento interesseranno l’Italia, pesanti alluvioni colpiranno la Tunisia nella serata di sabato 1 febbraio con la risalita del ciclone nel Mediterraneo centrale. Ma il ciclone porterà con sé anche tantissima sabbia dal Sahara, che domenica 2 febbraio offuscherà i cieli della Sicilia, della Calabria meridionale e un’ampia zona del Mediterraneo, come dimostra la mappa a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

