Allerta Meteo, scenario esplosivo per il Ciclone di Venerdì 17: cinque giorni di maltempo da tregenda!

Come se non bastasse tutto il maltempo dei giorni scorsi, con le piogge da record in Sicilia e le nevicate fino a bassa quota sull’Appennino centro-meridionale, sta per iniziare un altro peggioramento molto serio sull’Italia. Le condizioni meteo volgeranno clamorosamente al brutto nella giornata di Venerdì 17 Gennaio, quando si formerà un nuovo Ciclone Afro-Mediterraneo posizionato tra Tunisia e Sicilia, tale da alimentare cinque giorni di maltempo violentissimo, da tregenda, su mezza Italia e in modo particolare nelle Regioni del Sud.

Continuerà a fare freddo, ma non sarà freddissimo come nei giorni scorsi: la quota neve risalirà sui rilievi oltre i 1.200/1.400 metri al Centro/Sud e oltre i 1.500/1.600 metri in Sicilia, anche se a valle le temperature rimarranno tipicamente invernali per il fenomeno dell’inversione termica. Avremo, già da Venerdì, forte maltempo con piogge intense, temporali, nubifragi, venti impetuosi e locali grandinate per quella che si prospetta come una delle ondate di maltempo più violente degli ultimi anni al Sud, e soprattutto in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Impressionante la posizione del Ciclone tra Tunisia e Sicilia, lungo il bordo sud/occidentale del poderoso Anticiclone posizionato nel cuore d’Europa (vedi mappa DWD):

Sin dalle prime ore di Venerdì 17 Gennaio il maltempo inizierà a colpire Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, oltre che Malta, Tunisia e Algeria. Le mappe delle precipitazioni del modello Bolam del CNR-ISAC evidenziano l’entità del maltempo, particolarmente cruento sin da Venerdì mattina:

Nel pomeriggio-sera di Venerdì il maltempo continuerà a colpire in modo particolarmente intendo il Sud Italia e soprattutto la Sicilia, investita da temporali molto violenti nei suoi settori occidentali, da dove i fenomeni si estenderanno anche nel resto del Sud. Attenzione anche alle precipitazioni intense e abbondanti da “Stau” nella Sicilia orientale e nella Calabria jonica:

Proprio le correnti al suolo saranno impetuose e cicloniche, su tutto il Sud Italia, con forti venti di scirocco tra Jonio e Canale di Sicilia, e di levante sulla Sardegna, proprio per la disposizione del Ciclone, mentre l’Europa centrale sarà in totale calma di venti grazie alla presenza dell’Anticiclone. I forti venti sul Sud Italia provocheranno anche violente mareggiate lungo le coste esposte, in modo particolare in Sicilia, Calabria e Sardegna, ma anche la Liguria sarà coinvolta in questa circolazione ciclonica molto estesa a tutto il Mediterraneo centro-occidentale:

Si prospettano cinque giorni di maltempo da tregenda per il Sud Italia: i fenomeni meteo estremi proseguiranno non solo sabato e domenica, ma anche lunedì 20 e martedì 21 gennaio sempre per la persistenza del Ciclone nelle medesime aree.

