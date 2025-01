Allerta Meteo: Scirocco e piogge estreme, perché il Sud Italia è a rischio

MeteoWeb

Il weekend si prospetta caratterizzato da un’ondata di maltempo intenso che interesserà in modo particolare le regioni meridionali, con la Sicilia, Calabria e Sardegna nel mirino di fenomeni meteorologici estremi. Le previsioni indicano che il vento di Scirocco, un potente flusso caldo e umido proveniente da sud-est, sarà uno dei principali responsabili delle criticità attese. Lo Scirocco è noto per la sua capacità di trasportare grandi quantità di umidità, caricandosi di vapore acqueo durante il passaggio sul Mediterraneo.

Quando questo vento incontra soprattutto i rilievi montuosi di Sicilia e Calabria, l’aria umida viene spinta verso l’alto, raffreddandosi rapidamente. Questo processo genera abbondanti precipitazioni, spesso concentrate sui versanti montuosi esposti, con accumuli che possono raggiungere livelli estremi. In questo fine settimana, si prevedono piogge con accumuli superiori ai 200 mm in 24 ore, specialmente lungo le coste ioniche di entrambe le regioni.

Il contrasto termico tra l’aria calda dello Scirocco e le masse d’aria più fredde presenti sull’Italia meridionale amplifica ulteriormente l’instabilità atmosferica, favorendo la formazione di temporali intensi. A questo si aggiunge la capacità del vento caldo di accelerare lo scioglimento della neve presente sui rilievi, incrementando il volume d’acqua nei fiumi e nei torrenti e aumentando il rischio di piene e alluvioni lampo. La situazione è aggravata dalle mareggiate previste lungo le coste esposte, con onde che potrebbero superare i 4 metri, ostacolando il deflusso delle acque verso il mare e creando ulteriori criticità per le aree costiere.

Secondo le previsioni, venerdì 17 sarà la giornata più critica, con precipitazioni abbondanti e venti di tempesta che potrebbero raggiungere raffiche superiori ai 100 km/h. Questo scenario continuerà a evolversi nel corso del fine settimana, poiché un ciclone mediterraneo manterrà attiva la perturbazione sul Sud Italia. Le piogge persistenti interesseranno anche la Puglia, la Basilicata e la Campania, con particolare attenzione alle zone già colpite dalla saturazione del terreno.

L’allerta meteo rimarrà elevata, specialmente per le aree ioniche di Sicilia e Calabria e per la Sardegna orientale, dove il rischio idrogeologico sarà significativo a causa della combinazione di piogge intense, vento forte e mareggiate. Si consiglia la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle zone a rischio e monitorando gli aggiornamenti emessi dalle autorità locali e dalla Protezione Civile.

Questa ondata di maltempo, alimentata dallo Scirocco e dalle complesse dinamiche atmosferiche del Mediterraneo, sottolinea ancora una volta l’importanza di una pianificazione adeguata e di un’attenta gestione del territorio per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici estremi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.