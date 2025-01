Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo anche Sabato 18 Gennaio | ELENCO COMUNI

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo duramente il Sud Italia si prolungherà anche domani, Sabato 18 Gennaio, come ampiamente previsto da tutti i bollettini meteorologici delle ultime ore. Fenomeni estremi in termini di piogge, venti e mareggiate, hanno spinto le autorità competenti a diramare un nuovo alto livello di allerta: alla luce di questo, i Sindaci di molti comuni stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche per domani.

Di seguito l’elenco completo, e aggiornato in tempo reale, con la chiusura delle scuole:

Scuole chiuse in Sardegna

Tortolì (Nuoro)

(Nuoro) Villaputzu (Sud Sardegna)

(Sud Sardegna) Muravera (Sud Sardegna)

Scuole chiuse in Campania

Capua (Caserta)

(Caserta) San Nicola la Strada (Caserta)

Scuole chiuse in Calabria

Cosenza

Rende (Cosenza)

(Cosenza) Fuscaldo (Cosenza)

(Cosenza) Castrolibero (Cosenza)

(Cosenza) Montalto Uffugo (Cosenza)

(Cosenza) Cetraro (Cosenza)

(Cosenza) Santa Sofia d’Epiro (Cosenza)

(Cosenza) Amendolara (Cosenza)

(Cosenza) Crosia (Cosenza)

(Cosenza) Crotone

Vibo Valentia

Catanzaro

Lamezia Terme (Catanzaro)

(Catanzaro) Girifalco (Catanzaro)

(Catanzaro) Squillace (Catanzaro)

(Catanzaro) Amaroni (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Taverna (Catanzaro)

(Catanzaro) Cicala (Catanzaro)

(Catanzaro) Pentone (Catanzaro)

(Catanzaro) Gioia Tauro (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Bagnara Calabra (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Petilia Policastro (Crotone)

(Crotone) Mesoraca (Crotone)

(Crotone) Cotronei (Crotone)

