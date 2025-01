Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo Venerdì 17 Gennaio | ELENCO COMUNI

MeteoWeb

Scuole chiuse domani, venerdì 17 gennaio 2025, in molti comuni del Sud Italia e in modo particolare in Calabria e Sicilia, a causa del forte maltempo in arrivo. Lo scenario è davvero critico ed è alto il rischio di pesanti alluvioni, tant’è che la protezione civile ha già lanciato l’allarme rosso e i Sindaci hanno già disposto – con enorme anticipo – la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Molte ordinanze devono ancora essere pubblicate: nell’articolo pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole verranno chiuse in modo ufficiale.

Scuole chiuse in Sicilia

Siracusa

Francofonte (SR)

Scuole chiuse in Calabria

Catanzaro

Soverato (CZ)

(CZ) Sellia Marina (CZ)

(CZ) Cropani (CZ)

(CZ) Girifalco (CZ)

(CZ) Botricello (CZ)

(CZ) Taverna (CZ)

(CZ) Sersale (CZ)

(CZ) Satriano (CZ)

(CZ) Borgia (CZ)

(CZ) Gasperina (CZ)

(CZ) Pentone (CZ)

(CZ) Cardinale (CZ)

(CZ) Palermiti (CZ)

(CZ) Montepaone (CZ)

(CZ) Stalettì (CZ)

(CZ) Isca dello Jonio (CZ)

(CZ) Albi (CZ)

(CZ) Badolato (CZ)

(CZ) Tiriolo Martelletto (CZ)

(CZ) Cortale (CZ)

(CZ) Simeri Crichi (CZ)

(CZ) Marcedusa (CZ)

(CZ) Torre di Ruggiero (CZ)

(CZ) Miglierina (CZ)

(CZ) San Floro (CZ)

(CZ) Marcellinara (CZ)

(CZ) Squillace (CZ)

(CZ) Zagarise (CZ)

(CZ) Gimigliano (CZ)

(CZ) Amaroni (CZ)

(CZ) Davoli (CZ)

(CZ) Palmi (RC)

(RC) Gioia Tauro (RC)

(RC) Rosarno (RC)

(RC) San Ferdinando (RC)

(RC) Locri (RC)

(RC) Bagnara Calabra (RC)

(RC) Cinquefrondi (RC)

(RC) Rizziconi (RC)

(RC) Condofuri (RC)

(RC) Roghudi (RC)

(RC) Montebello Jonico (RC)

(RC) Bivongi (RC)

(RC) Bova Marina (RC)

(RC) Polistena (RC)

(RC) Monasterace (RC)

(RC) Palizzi (RC)

(RC) Brancaleone (RC)

(RC) Anoia (RC)

(RC) Bruzzano Zeffirio (RC)

(RC) Serra San Bruno (VV)

(VV) Petilia Policastro (KR)

(KR) Cotronei (KR)

(KR) Caccuri (KR)

(KR) Plataci (CS)

