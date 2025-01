Allerta Meteo, storica nevicata in Albania, Grecia, Bulgaria e Macedonia del Nord tra domani e lunedì

MeteoWeb

Il violento Ciclone Polare che sta per abbattersi sull’Italia, colpirà in modo ancor più diretto i Balcani meridionali: nei prossimi due giorni, infatti, avremo una nevicata eccezionale tra Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria e Grecia. Sarà una grandissima nevicata in questi Paesi sia in termini di abbondanza della neve, che per quanto riguarda l’intensità delle precipitazioni e soprattutto la loro estensione su una porzione di territorio enorme, complessivamente superiore all’intera Italia.

Inizierà a nevicare copiosamente domenica mattina, in modo particolare in Albania e Macedonia del Nord, ma anche in Bulgaria:

Nel pomeriggio-sera di domenica la neve si intensificherà sulla Bulgaria e nel nord della Grecia:

Lunedì 13 Gennaio avremo il picco della nevicata in modo particolare su Bulgaria e Grecia, fino a quote bassissime: localmente nevicherà persino su coste e pianure.

Continuerà a nevicare ovunque, copiosamente, in tutta l’area, nel pomeriggio-sera di lunedì:

