Allerta Meteo sulle coste Joniche: onde di 6 metri, istruzioni per non farsi travolgere

MeteoWeb

In vista delle imminenti condizioni meteo marine particolarmente avverse previste lungo l’intero litorale ionico, è fondamentale adottare precauzioni per osservare il mare in tempesta in totale sicurezza. Si raccomanda vivamente di seguire alcune linee guida essenziali per il periodo compreso tra questa sera e la mattina di sabato 18, quando sono previste onde alte anche più di 6 metri.

La sicurezza personale deve essere la priorità assoluta quando si decide di ammirare la potenza del mare in tempesta. È cruciale mantenere una distanza adeguata dalla costa, anche quando ci si trova sul lungomare. Le onde anomale, che possono superare notevolmente l’altezza media, rappresentano un pericolo concreto, in grado di travolgere e scaraventare a terra chiunque si trovi troppo vicino al litorale in pochi istanti.

Particolare attenzione va prestata alle aree potenzialmente pericolose come scogliere, moli e passerelle. Queste strutture possono diventare estremamente scivolose e instabili a causa delle condizioni meteorologiche avverse, aumentando significativamente il rischio di incidenti. È fortemente consigliato evitare completamente queste zone durante il periodo di allerta.

Un altro fattore da non sottovalutare è la forza del vento, che può compromettere seriamente l’equilibrio e spingere le persone verso il mare. Le raffiche intense possono rendere difficile mantenere una posizione stabile, aumentando il rischio di cadute o, nei casi più gravi, di essere trascinati in acqua.

Per godere dello spettacolo offerto dal mare in tempesta in tutta sicurezza, si consiglia di scegliere punti di osservazione elevati e ben distanti dall’acqua. Questi luoghi offrono una visuale panoramica senza esporre l’osservatore al pericolo di essere trascinato via dalle onde o dal vento.

Seguendo queste precauzioni, sarà possibile ammirare la maestosità del mare in tempesta senza mettere a repentaglio la propria incolumità. La prudenza e il buon senso sono fondamentali per godersi questo spettacolo naturale in totale sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.