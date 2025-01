Allerta Meteo: tempesta polare si abbatterà sull’Italia, neve e gelo in agguato

MeteoWeb

L’inverno si prepara a mostrare i suoi artigli sull’Europa e l’Italia nei prossimi giorni, con una situazione meteorologica in evoluzione che potrebbe portare a un’ondata di freddo intenso e nevicate a bassa quota in alcune regioni. Il quadro meteorologico inizierà a cambiare a partire da giovedì 9 gennaio, quando un moderato fronte perturbato attraverserà il continente. Questo evento sarà il preludio a una significativa riconfigurazione delle masse d’aria su scala europea. Successivamente, mentre la pressione atmosferica aumenterà notevolmente sull’Europa occidentale, una massa d’aria particolarmente fredda si organizzerà sul settore nord-orientale del continente.

Questa massa d’aria, caratterizzata da temperature che potrebbero raggiungere i -16°C a 1500 metri di altitudine sulle Alpi, tenterà di insinuarsi tra le maglie dell’alta pressione, puntando verso il Mar Mediterraneo.

Questo movimento di aria fredda potrebbe portare alla formazione di una depressione in prossimità della Sicilia, causando condizioni di maltempo sulle regioni meridionali dell’Italia. Contemporaneamente, l’afflusso di correnti fredde da nord-est, interagendo con la catena appenninica, potrebbe generare precipitazioni nevose sul versante medio-adriatico, con la possibilità che la neve raggiunga quote sorprendentemente basse.

Sebbene i dettagli precisi di questo scenario siano ancora incerti, i principali modelli meteorologici, tra cui ECMWF e GFS, mostrano una crescente convergenza su questa evoluzione. In particolare, il modello europeo ECMWF, pur prevedendo un’irruzione fredda meno intensa rispetto a GFS, ipotizza comunque significativi risvolti nevosi.

È importante sottolineare che, nonostante la maggiore concordanza tra i modelli, permangono incertezze riguardo all’esatta intensità e localizzazione dei fenomeni, specialmente per quanto riguarda il periodo successivo a venerdì 10 gennaio.

