Allerta Meteo Tunisia: in arrivo temporali, grandine e neve

In Tunisia, l’Istituto nazionale di meteorologia ha lanciato un’allerta meteo per le prossime 48 ore. Si prevedono forti piogge e temporali, localmente intensi, soprattutto nelle regioni orientali del nord e del centro e nell’estremo nord-ovest. Sono attese anche grandinate e nevicate sugli altopiani occidentali. Il Ministero dell’Agricoltura ha invitato gli agricoltori a mettere in sicurezza il bestiame e le attrezzature agricole, evitando zone a rischio allagamenti. Ai marinai viene raccomandato di non uscire in mare fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

