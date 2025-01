Allerta Meteo: V-shaped Storm pronta a colpire la Sicilia!

MeteoWeb

Una spirale temporalesca di notevole intensità è attesa oggi sulle coste meridionali e orientali della Sicilia, con un progressivo coinvolgimento di diverse aree dell’isola nel corso della giornata. Si prevede che il sistema atmosferico impatti inizialmente sull’Agrigentino e sul Ragusano, per poi estendersi verso il Siracusano e il Catanese, fino a raggiungere il Messinese durante la notte.

L’imponente struttura temporalesca, che potrebbe evolversi in una cosiddetta V-shaped storm, si scontra con un’atmosfera già caratterizzata da aria calda e fortemente instabile. Tale configurazione, combinata con i flussi d’aria costretti a sollevarsi a causa della presenza dell’orografia, ha innescato lo sviluppo di intensi temporali. Al momento, queste celle temporalesche risultano particolarmente attive tra le province di Ragusa, Siracusa, Catania e le aree montuose dei Peloritani, mentre alcune precipitazioni si stanno propagando anche verso l’interno, interessando Nisseno ed Ennese.

Le intense precipitazioni stanno determinando un rapido aumento del livello di torrenti e fiumi, con un concreto rischio di esondazioni. Tuttavia, le criticità maggiori sono attese con l’avanzare del fronte temporalesco, che scaricherà ingenti quantitativi di pioggia in un breve arco di tempo su bacini idrografici già al limite della capacità. Questa situazione potrebbe aggravare le condizioni di instabilità idrogeologica, rendendo necessario un elevato grado di prudenza per chiunque si trovi a spostarsi nelle aree interessate.

La combinazione tra i fenomeni meteorologici estremi e le condizioni orografiche locali richiede una particolare attenzione, con l’invito alla popolazione a monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e a limitare gli spostamenti nelle zone a rischio. La situazione in evoluzione necessita di un’attenta valutazione per mitigare eventuali danni e garantire la sicurezza.

