Allerta valanghe, pericolo da moderato a marcato in Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe da moderato a marcato, sabato 11 e domenica 12 gennaio, sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Pertanto, riporta il bollettino regionale, “le attività sportive fuoripista richiedono molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima cautela. La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo”. Nelle zone in cui il pericolo è marcato, per lo più in alcune aree delle Alpi Giulie, “le osservazioni sul territorio indicano una situazione nevosa variabile dovuta all’intensità delle precipitazioni soprattutto alle quote più alte e al forte rimaneggiamento del manto che ha causato numerosi accumuli anche di grandi dimensioni”.

“A tutte le esposizioni sono possibili valanghe spontanee di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. I punti pericolosi si trovano soprattutto ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti rimangono molto instabili a tutte le esposizioni. Le valanghe possono distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali”, riporta il bollettino.

“A livello locale sono caduti sino a 60cm di neve al di sopra dei 1800 metri circa. Il manto nevoso è instabile a livello generale. Con neve fresca e vento, gli accumuli di neve ventata sono ulteriormente cresciuti. La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati. Nei prossimi giorni in molti punti, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente. Il tempo sarà freddo. Il vento sarà a tratti forte”, si legge ancora nel bollettino.

