Allerta valanghe in Trentino: pericolo “marcato”, ecco dove

Allerta valanghe in Trentino: il pericolo è “marcato” in Val di Peio e Rabbi, Adamello e Presanella, Brenta settentrionale e Peller, val di Ledro. Lo riporta il bollettino valanghe giornaliero dell’Euregio, il servizio meteo di alta quota realizzato dall’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck. “Le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia – si legge nel report -. Questi punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco. Attenzione soprattutto nelle zone scarsamente innevate, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Isolati punti pericolosi si trovano anche in prossimità del limite del bosco. I rumori di ‘whum’ e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono possibili segnali di pericolo. Le valanghe possono raggiungere dimensioni medie”.

Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii esposti da ovest a nord sino a est. Le valanghe possono, soprattutto sui pendii ombreggiati, raggiungere dimensioni medie. Ad alta quota e nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, i punti pericolosi sono più frequenti.

