Alluvione Spagna: 3 mesi dopo la Dana si cercano ancora 3 dispersi

Tre mesi dopo la catastrofica alluvione provocata dalla Dana che ha causato 224 morti nella provincia di Valencia, 7 nella regione di Castilla-La Mancha e 1 in Andalusia, in Spagna continuano le ricerche di tre persone che ancora risultano ufficialmente disperse. Specialisti della Guardia Civile concentrano le ricerche nella zona del burrone di Cuchilla in Pedralba (Valencia), ha informato l’ufficiale del Gruppo di riserva e sicurezza della Guardia Civile, Diego Angulo, ripreso dall’agenzia Efe. Alle ricerche dei resti delle vittime partecipano unità cinofile e droni nell’area di difficile accesso che è di confluenza tra un affluente e il fiume Turia, a circa 70km da Sueca, un municipio dove era stato recuperato il corpo dell’accompagnatore di uno dei tre dispersi. Le ricerche proseguono, al momento, ‘sine die’ fino a quando non saranno individuati i resti.

Intanto le famiglie degli scomparsi potranno ottenere da oggi la dichiarazione ufficiale di morte dei propri congiunti ai fini di ottenere aiuti sociali destinati alle famiglie delle vittime e indennizzi assicurativi.

