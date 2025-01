Paura Anna Kalinskaya, malore in campo per la fidanzata di Sinner: come sta la russa

MeteoWeb

Momenti di paura nel mondo del tennis durante il torneo WTA di Adelaide. Anna Kalinskaya, talentuosa tennista russa e fidanzata del campione italiano Jannik Sinner, si è ritirata improvvisamente da un match a causa di un malore che ha destato preoccupazione. Kalinskaya stava affrontando Belinda Bencic nei sedicesimi di finale, ma già dai primi scambi il suo rendimento appariva sottotono rispetto al suo abituale livello. Dopo aver perso il primo set con un netto 6-2 e trovandosi sotto 1-0 nel secondo set, la situazione è precipitata: la tennista ha chiesto l’intervento del medico a bordo campo.

L’intervento

Durante la pausa, il medico le ha misurato la pressione, segnalando segni di malessere fisico che non le hanno permesso di proseguire la partita. Kalinskaya ha quindi deciso di ritirarsi non solo dal match contro la Bencic, ma anche dal resto del torneo, lasciando i fan in apprensione per le sue condizioni di salute. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul malore che ha colpito la tennista. La notizia ha subito attirato l’attenzione dei media, anche per il legame affettivo che unisce Kalinskaya a Jannik Sinner, il quale non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

I fan di Kalinskaya e Sinner attendono con ansia ulteriori informazioni sulle condizioni della tennista, augurandosi che il malore sia stato solo un episodio passeggero e che possa tornare presto in campo. La situazione non sembra comunque preoccupante. Nel frattempo, il circuito WTA prosegue, ma con una preoccupazione in più per la salute di una delle sue protagoniste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.