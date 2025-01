“Antibiotico resistenza: apporto integrato fra infettivologo e microbiologo”: la seduta scientifica a Torino

MeteoWeb

Martedì 28 gennaio 2025 alle ore 21 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Antibiotico resistenza: apporto integrato fra Infettivologo e Microbiologo”. Dopo l’introduzione a cura di Rossana Cavallo, Professore di Microbiologia, Università di Torino e socio dell’Accademia di Medicina interverranno Cristina Costa, Professore Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica, Direttore Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Università di Torino e Francesco De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino.

“La resistenza antimicrobica è uno dei principali problemi di salute globale. Si stima che l’antibiotico-resistenza sia responsabile di circa 6 milioni di morti annualmente nel mondo e che tale dato raggiungerà nel 2050 oltre 10 milioni, con un significativo impatto anche in termini economici. Le priorità per affrontare il problema dell’antibiotico-resistenza comprendono strategie di prevenzione e sorveglianza, diagnostica di elevato livello qualitativo e l’implementazione di programmi di “anti-microbial stewardship””, si legge nella nota.

