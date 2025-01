“Antonio Carle: fondatore della prima gastroenterologia italiana”: la seduta scientifica a Torino

MeteoWeb

Martedì 11 febbraio 2025 alle ore 21 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Antonio Carle: fondatore della prima gastroenterologia italiana”. Dopo l’introduzione a cura di Angelo Pera, Primario emerito ospedale Mauriziano Torino e socio dell’Accademia di Medicina interverranno Alessandro Bargoni, Professore di Storia della Medicina Università di Torino e socio dell’Accademia di Medicina, Amedeo Mandrone e Cristina Scalon, Fondazione Ordine Mauriziano, Laura Antonietta Guardamagna, già docente di Storia dell’architettura, Politecnico di Torino.

La gastroenterologia ha iniziato un percorso di autonomia dalla medicina interna tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in Europa. I relatori mostreranno come il prof. Antonio Carle, celebre chirurgo e fondatore di una scuola di grandi chirurghi, in seguito alla morte del figlio per una grave patologia gastroenterologica, donò un intero padiglione, inaugurato nel 1913, all’Ospedale Mauriziano di Torino, per la cura e la ricerca delle patologie gastroenterologiche. Si descriverà la figura del prof. Carle, il ruolo dell’Ordine Mauriziano in questo contesto, le caratteristiche architettoniche e l’attività gastroenterologica fornita alla comunità dal 1913.

Gli autori ritengono che questa sequenza di eventi sia un grande esempio di come, da tragedia, un uomo di grande generosità, intelligenza e lungimiranza come Antonio Carle, possa donare alla comunità, in memoria del figlio, una struttura innovativa con il primo reparto di gastroenterologia dipartimento in Italia, che da oltre un secolo fornisce servizi di elevata qualità alla popolazione.

