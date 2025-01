Clima: anche l’Argentina si prepara ad uscire dall’Accordo di Parigi

MeteoWeb

Anche l’Argentina di Javier Milei intende uscire dall’Accordo di Parigi sul clima, seguendo le orme degli Stati Uniti di Donald Trump. Secondo il Financial Times, il governo del Paese sudamericano – molto vicino al tycoon – avrebbe chiesto ai suoi funzionari di redigere una nota da sottoporre all’ONU per l’abbandono dell’intesa siglata nel 2015 da quasi 200 nazioni. Al momento, non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, ma la decisione è attesa da tempo. All’ultima COP29 di Baku (Azerbaigian), il Presidente Milei – notoriamente scettico sulle questioni climatiche – aveva infatti ritirato i negoziatori argentini, dichiarando di voler rivalutare i propri impegni internazionali in materia di ambiente.

L’uscita dall’Accordo di Parigi potrebbe avere conseguenze su diversi fronti per Buenos Aires. Infatti complicherebbe l’accordo Ue-Mercosur concluso a dicembre, ma anche l’ingresso dell’Argentina nell’OCSE, visto che entrambi gli accordi prevedono il rispetto di standard climatici e ambientali.

