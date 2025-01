Asteroide 2024 YR4, quanto dovremmo preoccuparci?

MeteoWeb

Un asteroide near-Earth scoperto di recente, denominato 2024 YR4, sta facendo notizia per la possibilità, scarsa, che possa impattare sulla Terra il 22 dicembre 2032. Le prime osservazioni suggeriscono circa l’1% di possibilità di entrare in collisione con il nostro pianeta. Quindi perché tutto questo clamore? “2024 YR4 sta attirando così tanta attenzione perché, tra oltre 37mila asteroidi near-Earth già scoperti, è l’unico con più di 1 probabilità su 1.000 di impatto“, spiega la Planetary Society. “È raro avere un asteroide con una probabilità diversa da zero di colpire la Terra“, ha affermato Heidi Hammel, Vice President for Science presso l’Association of Universities for Research in Astronomy e Vicepresidente del consiglio di amministrazione della Planetary Society.

Per dare un po’ di contesto, 2024 YR4 ha una valutazione della scala di Torino pari a 3. La scala di rischio impatto Torino varia da 0 (nessuna possibilità di impatto) a 10 (impatto certo che potrebbe causare devastazione a livello planetario). Le valutazioni di 1 sono abbastanza comuni tra gli asteroidi appena scoperti, ma le osservazioni di follow-up hanno sempre ridotto tale valutazione a 0. La valutazione di 3 dell’asteroide 2024 YR4 è la seconda più alta mai raggiunta da un asteroide. L’unico asteroide classificato più in alto è stato Apophis, scoperto nel 2004 e classificato 4, ma successivamente declassato a 1 e poi a 0. Ora sappiamo con certezza che Apophis passerà semplicemente vicino alla Terra nel 2029.

Al momento, l’ESA stima che il diametro di 2024 YR4 sia compreso tra 40 e 100 metri. Se entrasse in collisione con la Terra, un impatto di quelle dimensioni potrebbe causare un’esplosione nell’atmosfera o persino un cratere da impatto, ed entrambi potrebbero causare danni al suolo gravi, persino devastanti.

Tutto ciò significa che 2024 YR4 merita notevole attenzione da parte di astronomi e funzionari pubblici, e la sta certamente ottenendo.

“A questo punto“, ha dichiarato Hammel, “gli astronomi hanno misurato l’orbita dell’oggetto e ulteriori osservazioni perfezioneranno quell’orbita per darci una comprensione più precisa del suo potenziale pericolo. Abbiamo una stima approssimativa delle sue dimensioni basata sulla sua luminosità e, dalle variazioni della luminosità, possiamo dedurre che ha una forma allungata. Le misurazioni a lunghezze d’onda visibili suggeriscono che potrebbe essere un asteroide pietroso (tipo S)“.

Hammel e i colleghi in tutto il mondo continueranno a usare telescopi spaziali e terrestri per monitorare l’asteroide e perfezionare le previsioni della sua traiettoria finché riusciranno a rilevarlo. Gli astronomi stanno anche esaminando attentamente i dati passati di periodi in cui potrebbe essere stato osservabile. “Sia la NASA che l’ESA sono state coinvolte in un lavoro coordinato, ed esiste anche un’International Asteroid Warning Network che facilita la condivisione delle informazioni“, ha evidenziato Hammel.

Man mano che si ottengono più osservazioni su periodi di tempo più lunghi, l’incertezza su dove si troverà l’asteroide quando si avvicinerà alla Terra nel 2032 diminuirà. È probabile che la minore incertezza farà sì che la probabilità di impatto scenda a zero. “Si noti che spesso, paradossalmente, le probabilità di impatto aumentano prima di scendere a zero“, ha affermato Bruce Betts, Chief Scientist della Planetary Society. “Questo è accaduto per Apophis e potrebbe accadere per 2024 YR4. Man mano che arrivano più osservazioni, l’incertezza nell’area in cui passerà l’asteroide diminuisce. Ma mentre quell’area include ancora la Terra, una minore incertezza significa che la probabilità di impatto aumenta“. Ciò è solitamente temporaneo, poiché ulteriori osservazioni restringono ulteriormente quell’area, dimostrando infine con elevata certezza che l’asteroide mancherà il nostro pianeta. Quando ciò accade, la probabilità di impatto scende a zero.

Anche se il potenziale di collisione tra 2024 YR4 e la Terra è serio e richiede un’osservazione attenta e approfondita, ciò non significa ci si debba fare prendere dal panico. “Il rischio di avere un incidente stradale è molto più alto“, ha affermato Hammel, “quindi allacciate la cintura di sicurezza!“

