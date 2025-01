Astronomia, la Luna della neve seguirà una parata di pianeti: gli eventi di febbraio

MeteoWeb

È stato un inizio 2025 scoppiettante per gli amanti dell’astronomia, con molti pianeti visibili nel cielo, la Luna che passa tra Marte e la Terra in un evento simile a un’eclissi e una cometa. Gli spettacoli celesti continueranno a febbraio con altri eventi facili da vedere, a patto che il meteo collabori. Dalla Luna piena di neve alle viste cristalline del cosmo, ecco i principali spettacoli astronomici da segnare sul calendario a febbraio.

3 febbraio: la Luna si allinea con 6 pianeti

La sfilata planetaria iniziata a gennaio migliorerà ancora durante la prima settimana di febbraio, quando la Luna si unirà allo spettacolo celeste. Dopo il tramonto di lunedì 3 febbraio, la Luna crescente apparirà al centro dell’allineamento, tra Venere e Urano nel cielo sudoccidentale. Saranno visibili sei pianeti nel cielo, ma è necessario un telescopio per individuare Urano e Nettuno.

La Luna continuerà a passare oltre i pianeti per tutta la prima parte del mese, incontrando Giove il 6 febbraio e poi Marte il 9 febbraio.

12 febbraio: Luna piena della neve

La seconda Luna piena del 2025 sorgerà durante la seconda settimana di febbraio. La Luna piena di febbraio è nota come Luna della neve, poiché è in genere uno dei mesi più nevosi dell’anno in Nord America. Altri soprannomi includono Luna della marmotta, Luna dell’aquila calva e Luna dell’orso.

La Luna piena sorgerà nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio e continuerà ad apparire piena anche la notte successiva.

Fine febbraio: stelle scintillanti

L’inverno è il periodo perfetto per osservare le stelle perché la mancanza di umidità nell’aria fa apparire il cielo notturno più nitido rispetto alle notti umide e afose dell’estate. Il compromesso, tuttavia, è sopportare un clima molto più freddo all’aperto. Anche le stelle sembrano scintillare di più durante l’inverno, specialmente alcune delle più luminose come Sirio, che brilla sotto la famosa costellazione di Orione. Aiuta anche osservare le stelle nella notte circostante la Luna nuova, che si verifica il 27 febbraio, poiché la mancanza di luce lunare fa apparire il cosmo più scuro.

I nuovi osservatori del cielo che cercano di identificare i pianeti nel cielo notturno dovrebbero concentrarsi su come appaiono gli oggetti: le stelle scintillano, mentre i pianeti no.

