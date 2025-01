Attacco con missili balistici: 6 morti, danneggiato un edificio industriale

MeteoWeb

Sei persone sono rimaste uccise oggi in diversi attacchi russi in Ucraina. Tre sono le vittime a Kiev di un attacco con missili balistici, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha definito “odioso”. L’esercito russo ha dichiarato di aver colpito un sito militare a Kiev come rappresaglia dopo che l’Ucraina ha fatto uso di missili americani Atacms. Secondo il municipio della capitale, i morti sono due uomini, di 43 e 25 anni, e una donna di 41 anni. Kiev è spesso bersaglio di droni e missili russi, ma i sistemi di difesa aerea sono solitamente in grado di respingere gli attacchi meglio che in qualsiasi altra parte del Paese. Questa volta però la contraerea non è riuscita a evitare vittime.

“Stiamo facendo di tutto per ottenere più sistemi di difesa aerea per l’Ucraina – sistemi moderni – in grado di intercettare questo tipo di missili balistici”, ha ricordato Zelensky. I missili abbattuti sono caduti nel quartiere centrale Shevchenkivsky di Kiev e hanno danneggiato un edificio industriale, un passaggio che porta alla metropolitana ed edifici residenziali. Le forze aeree ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto due missili balistici Iskander e 24 droni d’attacco russi la notte scorsa.

Gli altri attacchi

Nel resto del Paese, una persona è stata uccisa in un bombardamento nel centro di Zaporija. Altre due persone sono morte in un attacco di mortaio a Beryslav, nella regione di Kherson. Questa mattina, la Russia ha anche annunciato di aver preso il controllo di altri due villaggi nell’Ucraina orientale, l’ultima avanzata territoriale della sua offensiva. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno preso i villaggi di Vremivka e Petropavlivka, entrambi nella regione di Donetsk.

